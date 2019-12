Madonna : Son boyfriend Ahlamalik Williams (25 ans) accepté par la famille

Ces deux-là sont décidément inséparables ! Pour une énième fois, Madonna a été photographiée au côté de son danseur et supposé compagnon Ahlamalik Williams. La nouveauté, c'est que sur les plus récents clichés du duo, ledit danseur de 25 ans est entouré par toute la famille ! Le vendredi 27 décembre 2019, le jeune homme a été immortalisé auprès des jumelles Estere et Stella à l'aéroport de New York. Le lendemain, c'est avec Lourdes Leon qu'il prenait la voiture. Si une idylle unit bien les deux artistes, il semblerait que cette histoire soit validée par tout l'entourage de la popstar !

Madonna n'a peut-être jamais confirmé ses sentiments pour Ahlamalik Williams, mais les faits sont là. Outre les vidéos de twerk incendiaires postées sur les réseaux sociaux, le couple a été aperçu dans les plus grandes villes de la planète, côte à côté. A la mi-décembre, notamment, ils partageaient des gestes tendres sur le balcon d'un hôtel de Miami, en Floride, pendant que Monsieur fumait sa cigarette torse nu. Danseur et chorégraphe sur la tournée Madame X, Ahlamalik travaille avec la Ciccone depuis l'année 2015 et a participé, en juin dernier, au clip de la chanson God Control. Une chose en entraînant une autre...