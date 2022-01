Angelina Jolie en couple : The Weeknd vient-il de confirmer leur histoire d'amour ?

Après de belles histoires d'amour avec Bella Hadid et Selena Gomez,The Weeknd aurait-il réussi à séduire la sublime Angelina Jolie ? Très proches depuis plusieurs mois, l'actrice de 46 ans et le chanteur de 31 ans n'ont pourtant jamais officialisé de romance... pour le moment. Habitué à retranscrire sa vie privée dans ses chansons, l'interprète du titre Blinding Lights pourrait bien avoir vendu la mèche dans sa dernière chanson Here We Go... Again issue de son nouvel album Dawn FM. Sans détour, le chanteur évoque "sa nouvelle petite amie" qui serait "une star de cinéma".

"Et ma nouvelle petite amie, elle est une star de cinéma / Ma nouvelle petite, elle est une star de cinéma / Je l'ai bien aimée, je l'ai fait crier comme Neve Campbell / Mais quand je la fais rire, je jure que ça guérit mes pensées dépressives" chante The Weeknd qui confie même être tombé amoureux de cette star un peu plus tard dans la chanson. Alors, simple fabulation ou fantasme de la part du chanteur ou officialisation de son histoire sentimentale avec l'ex-femme de Brad Pitt ? Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que The Weeknd chante à propos d'Angelina Jolie puisque dans son titre Party Monster de 2016, il chantait déjà : "Angelina, les lèvres comme Angelina". À l'époque, Angelina semblait déjà être la muse de The Weeknd.