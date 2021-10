Angelina Jolie en couple avec The Weeknd ? L'actrice gênée par une question très indiscrète

Seraient-ils en train d'écrire un roman d'amour ou d'amitié ? La réponse... attendra encore un peu. Questionnée à propos de sa vie sentimentale, en pleine promotion du nouveau film des studios Marvel Les Eternels, Angelina Jolie a poliment botté en touche. Alors qu'elle répondait aux interrogations d'un journaliste d'E!'s Daily Pop, au côté de Salma Hayek, la comédienne s'est retrouvée confrontée à la suivante : "Vos enfants sont-ils plus excités par la sortie du film ou par votre amitié avec The Weeknd ?"

Interloquée par l'audace de Justin Sylvester, Angelina Jolie s'est contentée de répondre un peu froidement. "Ils sont très excités par ce film... si c'est ça que vous me demandez, a-t-elle simplement précisé, en regardant Salma Hayek d'un air gêné. Oui, ils sont très excités à propos du film." L'ex-femme de Brad Pitt a toujours été très discrète à propos des liens qu'elle tisse avec le chanteur The Weeknd, quelle qu'en soit la nature. L'actrice a dîné avec l'interprète de Blinding Lights, 31 ans, à plusieurs reprises en prenant grand soin de quitter les lieux, à chaque fois, à quelques minutes d'intervalle.

Le coeur entre deux chaises

Abel Makkonen Tesfaye, de son vrai nom, n'est pas la seule target potentielle d'Angelina Jolie. Le lundi 11 octobre 2021, la célèbre Ms. Smith a accueilli, en sa demeure située à Beverly Hills, à Los Angeles, son ex-mari Jonny Lee Miller. Le duo a commandé à manger avant de dévorer le tout, ensemble, à domicile. Les deux acteurs s'étaient rencontrés en 1995 sur le tournage du film Hackers. Or, elle l'a toujours assuré : cette séparation était due à leur jeunesse, leur fougue, et n'était que le fruit d'un très mauvais timing. Seraient-ils sur le point de suivre l'exemple de Jennifer Lopez et Ben Affleck, ou The Weeknd aurait-il encore sa chance ?