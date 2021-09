Angelina Jolie en couple avec The Weeknd ? Le chanteur déjà très proche d'une autre femme...

On les avait vus quitter discrètement le même restaurant, au mois de juin, à quelques minutes d'intervalle. Mais leur escapade romantique chez Giorgio Baldi, à Los Angeles, n'est plus un évènement isolé. Le samedi 25 septembre 2021, Angelina Jolie a, à nouveau, été repérée en compagnie d'Abel Makkonen Tesfaye, a.k.a The Weeknd, exactement au même endroit. Le duo a passé 2h30 à se régaler de spécialités italiennes, à savourer chaque instant passé ensemble selon les informations du Daily Mail. A moins qu'ils ne se soient trouvés une passion commune, et purement amicale, pour les pâtes et les pizzas ?

Angelina Jolie et The Weeknd sont potentiellement passés à la vitesse supérieure. Après le dîner, les deux artistes sont sortis du restaurant, un masque noir sur le visage, pour rejoindre une seule et unique voiture qui les a amené au domicile de l'ex de Selena Gomez, situé dans le quartier de Bel-Air. Leur amour commun pour l'Ethiopie aurait-il fini par les réunir pour de bon ? La comédienne a adopté Zahara à Awasa en juillet 2005 et garde un attachement tout particulier pour ce pays. Or, The Weeknd est né au Canada de parents éthiopiens, et il a récemment fait don d'un million de dollars au World Food Program US, justement pour venir en aide à ceux qui partagent ses racines.

Une autre femme dans sa vie ?

The Weeknd serait-il d'humeur frivole ? Quelques heures après son rendez-vous galant avec Angelina Jolie, le jeune homme de 31 ans a été aperçu dans un autre lieu consacré à la gastronomie... en charmante compagnie, encore ! En déplacement à New York, le chanteur est allé dîner chez Bondst, à Soho à New York, avec Doja Cat - qui a enflammé le Champs de Mars, le 25 septembre, lors du Global Citizen Live de Paris. Les deux mélomanes, qui ont partagé le titre You Right en juin dernier, sont apparus sur certaines photographies envoyées par des paparazzis amateurs au site Deuxmoi. Or, ils dînaient côte-à-côte, sans trop d'espace entre leurs chaises, quitte à ce que leurs bras se frôlent tout au long du repas. Entre Angelina et Doja, il faudra pourtant faire un choix...