Angelina Jolie en couple avec The Weeknd ? Sortie romantique au restaurant...

Peut-on vraiment croire à une idylle entre Angelina Jolie et The Weeknd ? Déjà aperçus plusieurs fois en train de quitter le même restaurant, séparément, les deux artistes américains auraient une nouvelle fois partagé une sortie à deux. D'après le DailyMail, ils auraient été vus ensemble dans un établissement de Santa Monica (Californie, États-Unis), le restaurant italien Giorgio Baldi.

The Weeknd et Angelina Jolie auraient ainsi passé environ deux heures et demi à discuter et à s'enfiler des douceurs italiennes dans une section privée du restaurant. L'actrice serait arrivée d'abord seule, avant de partir au bras de son compagnon potentiel et de filer à bord d'un SUV noir.

Ce n'est pas la première fois que les deux personnalités s'offrent une virée - qu'on suppose romantique - au sein du restaurant Giorgio Baldi. Ils y avaient déjà dîné en juillet dernier et y étaient partis séparément, seuls. Dans le même mois, The Weeknd et Angelina Jolie avaient été vus ensemble lors de l'évènement Mustafa's private concert. Autant de rendez-vous feutrés et discrets qui mettent la puce à l'oreille de la presse américaine.