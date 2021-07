Angelina Jolie en France : sortie stylée avec Zahara, Pax et Knox à Paris

De retour en France pour des raisons professionnelles, Angelina Jolie n'a pas hésité à s'offrir une sortie shopping avec ses enfants. L'actrice américaine de 46 ans a été photographiée à Paris le jeudi 22 juillet 2021 en compagnie de Pax (17 ans), Zahara (16 ans) et Knox (13 ans). Sac Dior à la main, l'ancienne épouse de Brad Pitt portait un simple t-shirt ample et un pantalon large en lin.

On a pu voir la petite famille aller visiter l'exposition Le monde de Bansky : l'expérience immersive, disponible du 1er juin au 31 décembre prochain dans le 9e arrondissement de la Capitale. Ensuite, ils ont été déjeuner ensemble au sein du restaurant La Girafe, avec vue imprenable sur la Tour Eiffel, situé sur la place du Trocadéro. Angelina Jolie et ses enfants Pax, Knox et Zahara ont ensuite fait les boutiques, se rendant notamment chez Guerlain.

Angelina Jolie a un partenariat avec la célèbre marque de cosmétiques pour la préservation des abeilles en collaboration avec l'Unesco et l'observatoire français d'apidologie. Ensemble, ils ont monté le projet "Women for bees", qui instruit, forme et soutient les femmes apicultrices dans le monde. A la veille de sa sortie familiale dans les rues de Paris, l'actrice américaine portait l'uniforme de protection lors d'une sortie au Domaine de la Sainte-Baume, en Provence, lieu de formations de futures apicultrices, pour la remise des diplômes de la première promotion.

L'objectif : former pratiquement et théoriquement cinquante apicultrices lors d'une formation accélérée au métier d'apicultrice en l'espace de cinq ans. "A la fin du cursus, les élèves auront acquis tous les protocoles leur permettant de développer des colonies d'abeilles et de devenir des apicultrices professionnelles indépendantes, toutes membres d'un réseau international d'apicultrices", a mentionné l'Unesco dans un communiqué.

Avec un peu de miel, Angelina Jolie combat ici l'amertume de sa procédure de divorce interminable avec Brad Pitt. Le mois dernier, le juge en charge de l'affaire a refusé que ses enfants ne témoignent contre l'acteur. Une défaite pour la mère de famille victime de violences conjugales.