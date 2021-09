Jennifer Lopez, bombesque ultra décolletée, échange un baiser avec Ben Affleck à la Mostra

Il était en smoking noir, impeccable. Elle tout en blanc, avec une silhouette vertigineuse. Il est 21 heures lorsque Jennifer Lopez et Ben Affleck descendent de l'embarcadère de l'Hotel Excelsior de Venise. Direction : le Palais du Cinéma, qui accueille cette année encore la Mostra de Venise et son célèbre tapis rouge. Pas de doute, ils étaient bien les rois ce soir-là.

Dix-sept années après leur première apparition à deux lors du grand festival italien, voici Ben Affleck et Jennifer Lopez réunis, enfin, plus amoureux que jamais. Un regard, puis un baiser, qui met la foule en délire. Ils avaient donc choisi l'avant-première de The Last Duel - dans lequel Ben joue -, le tout dernier film de Ridley Scott. Pour l'occasion, J-Lo portait un sac en bijoux Judith Leiber, une robe immaculée au décolleté XXL signée Georges Hobeika, ainsi que des escarpins Jimmy Choo. Difficile de rater ses superbes boucles d'oreilles aux larges pierres précieuses de la maison Cartier.

Le retour de flamme de Jennifer Lopez et de Ben Affleck fascine le public. Depuis leur rupture en 2004, les deux acteurs étaient restés en contact et se donnaient régulièrement des nouvelles. "Ils n'ont jamais vraiment eu de fin et elle s'est toujours demandé ce qui aurait pu arriver. Le timing n'était jamais bon et ils étaient à différentes étapes de leur vie, jusqu'à aujourd'hui", détaillait une source à E! News. Une opportunité saisie à bras le corps.