Ben Affleck et Jennifer Lopez : Amoureux assortis pour une virée shopping

Mais qu'ils sont beaux ! Vingt ans après, J-Lo et Ben Affleck n'arrêtent pas d'étaler leur bonheur conjugal aux yeux de tous. Le mardi 24 août 2021, les deux Américains se sont assortis pour une virée shopping dans un centre commercial de Los Angeles. Tous deux habillés en noir et gris, les deux stars semblaient très complices, tout sourire face aux quelques paparazzi qui les attendaient.

Il s'agit de la première sortie des 'Bennifer' depuis que Ben Affleck a été grillé en train de regarder les bagues de fiançailles en vitrine du bijoutier Tiffany's avec sa mère et son fils Samuel (9 ans). Ben Affleck pourrait bien remettre un genou à terre face à Jennifer Lopez. Déjà en novembre 2002, l'interprète de Batman choisissait un diamant rose de 6,1 carats (estimé à 2,5 millions de dollars) pour demander sa belle en mariage.

Alors que tout allait bien, Ben Affleck et Jennifer Lopez ont préféré annuler leur mariage prévu en 2003, évoquant une "attention médiatique trop lourde" à porter dans un communiqué, avant d'annoncer leur séparation en 2004. "Jennifer Lopez a rompu ses fiançailles avec Ben Affleck", avait sobrement indiqué l'actrice de 52 ans.

Depuis que J-Lo a quitté Alex Rodriguez et s'est envolée pour un week-end de la reconquête avec son ex, Ben Affleck dont elle ne se sépare plus. Virée en amoureux, maison louée en famille, week-ends avec belle-maman... tout semble aller pour le mieux entre les deux personnalités. "J'aime tout l'amour qui arrive à moi actuellement et tous ces voeux de bonheur", avait même soufflé J-Lo. De là à prédire un mariage dans l'année ? L'avenir le dira.