Jennifer Lopez et Ben Affleck franchissent un cap : l'amour presque au grand jour...

Ça y est : Jennifer Lopez et Ben Affleck (re) partagent tout. Les deux stars américaine seraient de nouveau ensemble, rumeur qu'ils n'ont ni infirmée, ni confirmée pour l'instant. De nouvelles informations publiées par Page Six et Entertainment Tonight le mercredi 26 avril 2021 indiquent que J-Lo et Ben Affleck se seraient rendus ensemble dans une salle de gym de Miami ensemble.

Ils y auraient été vus en train de s'embrasser "entre deux séries" d'exercices, lundi dernier, dans cette salle nommée Anatomy Fitness. J-Lo et Ben Affleck "n'essayaient absolument pas de cacher leur relation", indique une source à ET. "Ils sont restés proches l'un de l'autre pendant qu'ils faisaient du sport, ils se faisaient des câlins et se taquinaient. C'était clair pour tout le monde, l'alchimie était présente et ils avaient l'air de s'amuser", relate-t-elle.

Page Six a un autre indice permettant d'évoquer un retour de flamme avec plus de sûreté. Jennifer Lopez (54 ans) et Ben Affleck (48 ans) s'entraînaient déjà dans cette salle prisée de Miami avant de reformer leur couple. Ils partageraient désormais le même coach sportif, dans le but de se muscler à deux.

Il faut croire que J-Lo - qui s'entraîne six fois par semaine dans la salle de gym - a convaincu Ben Affleck de s'y mettre plus sérieusement. Après un régime drastique et du sport à outrance pour incarner Batman, l'acteur américain avait adopté une passion toxique pour les beignets de Dunkin Donut's. "Les séances de sport de J-Lo sont extrêmement rudes et elle semble se pousser au bout de ses limites", souffle une source. Tout un changement.