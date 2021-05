Ben Affleck de nouveau en couple avec Jennifer Lopez : Jennifer Garner réagit

Certains s'en rappellent : ils fut un temps où J-Lo était la fiancée de Ben Affleck. Pendant dix-huit mois de 2002 à 2004, le couple star a été la cible des paparazzi. Il s'agissait alors de la première peine de coeur de Jennifer Lopez, qui l'avait pourtant fait jouer dans le clip de Jenny from the block. Tout fraîchement séparée d'Alex Rodriguez, elle serait partie en escapade romantique avec son ex, lui aussi célibataire.

Repérés dans l'État du Montana, Ben Affleck et J-Lo se sont offerts un week-end à Yellowstone, "rien que eux deux", comme l'a soufflé un insider à E! News , le mercredi 12 mai 2021. De quoi affoler les fans du couple et les médias américains, qui sont à deux doigts d'envoyer les hélicoptères voler au dessus du parc national.

Il y a bien une personne qui n'est pas prête à retourner dans un tourbillon médiatique : Jennifer Garner , ancienne épouse de Ben Affleck et mère de leurs trois enfants, Violet (15 ans), Serafina (12 ans) et Samuel (9 ans). "Elle essaye juste de vivre sa vie et d'élever ses enfants. La dernière chose qu'elle veut, c'est d'avoir à gérer la vie amoureuse de Ben. Elle est concentrée sur ses enfants et leur bonheur", a poursuivi cette même source, dévoilant ainsi comment Jennifer Garner réagit à la nouvelle.

Si l'actrice américaine semble détachée, Alex Rodriguez, l'ex de J-Lo, n'aurait pas cette chance. "Il est choqué qu'elle ai déjà tourné la page. Il croyait vraiment qu'ils seraient capables de régler les choses. Il a essayé d'entrer en contact avec elle pour la revoir. Elle n'est pas intéressée et estime que leur relation est terminée", a développé une autre source proche de la chanteuse, toujours à E! News. D'après nos confrères, J-Lo serait prête à retenter sa chance avec Ben Affeck.

Depuis leur rupture en 2004, les deux acteurs étaient restés en contact et se donnaient régulièrement des nouvelles. "Ils n'ont jamais vraiment eu de fin et elle s'est toujours demandé ce qui aurait pu arriver. Le timing n'était jamais bon et ils étaient à différentes étapes de leur vie, jusqu'à aujourd'hui", détaille cette source. Une opportunité saisie à bras le corps.