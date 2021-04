Jennifer Lopez séparée d'Alex Rodriguez : triste et nostalgique, son ex-fiancé rumine

C'est officiel : Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont rompu ! L'annonce de leur séparation a choqué des millions d'internautes. L'ancien joueur de baseball a également réagi, en exprimant de manière subtile un sentiment de nostalgie...

Alex Rodriguez compte plus de 4 millions de followers sur Instagram. Il y a publié une nouvelle vidéo dans sa story du jeudi 15 avril 2021, jour de l'annonce de sa rupture avec Jennifer Lopez. A-Rod a filmé une étagère de sa maison, sur laquelle sont posées des photos encadrées de son ex-fiancée et lui, et de leurs enfants respectifs.

Alex Rodriguez conclue sa story sur une image d'un coeur transpercé par une flèche avec les prénoms "Jennifer + Alex", dessiné sur le sable d'une plage. En fond sonore, les internautes peuvent entendre la chanson Fix You du groupe Coldplay, sortie en 2005. Chris Martin l'avait écrite pour son ex-épouse Gwyneth Paltrow, après la mort du père de l'actrice.