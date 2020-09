Gwyneth Paltrow et Chris Martin : Conflits et "mauvais jours" pour les deux ex

Difficile de conserver une relation au beau fixe avec son ex... même quand on fait tout pour. Gwyneth Paltrow, qui semblait vivre harmonieusement l'éducation de ses enfants en alternance avec Chris Martin, a avoué qu'elle connaissait des hauts et des bas. Invitée dans le Drew Barrymore Show – présenté en ligne parce la comédienne – le mardi 22 septembre 2020, elle a expliqué qu'elle luttait parfois. "C'est comme si on avait décidé de se séparer, mais qu'on faisait toujours partie de la même famille, a-t-elle expliqué. C'est l'impression que j'aurai pour toujours. Alors parfois, c'est moins bien qu'il n'y paraît. On a des bons jours et des mauvais jours. Mais nous avons le même but et le même amour pour nos enfants. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour eux."

Ma relation avec Chris, aujourd'hui, est bien meilleure qu'à l'époque de notre mariage

Il faut dire qu'ils n'ont pas vécu une petite amourette sans lendemain. Gwyneth Paltrow ont certes refait leur vie chacun de leur côté, mais ils ont partagé douze ans de mariage avant de se séparer en 2016, et ils ont eu deux enfants ensemble : Moses, 14 ans, et Apple, 16 ans. C'est justement pourquoi, malgré quelques désaccords, les deux ex ne semblent pas se chamailler outre mesure. "On a l'impression que, parce qu'on est séparé, on n'a plus le droit d'aimer ce qu'on adorait chez l'autre quand on était ensemble, précise l'actrice. Ce n'est pas vrai. Mon divorce et ma relation avec Chris,aujourd'hui, est bien meilleure qu'à l'époque de notre mariage."

Notre belle famille

Gwyneth Paltrow et Chris Martin sont parvenus à retrouver l'amour... et sans doute le bon. La jalousie n'entre en compte dans aucun des deux foyers. Et c'est tant mieux ! L'un coule des jours heureux auprès de Dakota Johnson. L'autre a officialisé sa relation avec le producteur Brad Falchuk peu de temps après la rupture, s'est fiancée début 2018 puis s'est mariée le 30 septembre suivant. Tout ce petit monde partage d'ailleurs une très surprenante complicité. Les deux parents, pour assurer la bonne continuité de l'éducation de leurs enfants, ont fait appel à un docteur qui leur a donné les clés pour s'accorder sans conflit. Il va falloir nous donner ses coordonnées...