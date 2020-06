Gwyneth Paltrow avec son ex Chris Martin et son mari : drôle de trio complice

Tout se passe toujours aussi bien entre Gwyneth Paltrow, son mari Brad Falchuk et son ex Chris Martin. À l'occasion de la fête des Pères, célébrée le 21 juin 2020, l'actrice et gourou lifestyle a mis en avant la jolie complicité qui lie les deux hommes de sa vie à ses enfants, Apple et Moses, 16 et 14 ans.

"Joyeuse fête des Pères à tous les papas. En vous envoyant de l'amour", a partagé la star de 47 ans en légende sa publication. Sur une première photo, Chris Martin apparaît au côté de sa fille aînée Apple lors d'une virée en bateau. Père et fille prennent la pose en tenues décontractées, main dans la main. Le second cliché met quant à lui en scène le leader du groupe Coldplay avec son fils Moses, mais également Brad Falchuk, le producteur et scénariste qui partage la vie de Gwyneth Paltrow depuis six ans. En septembre prochain, le couple fêtera ses 2 ans de mariage.