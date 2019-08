Gwyneth Paltrow et Chris Martin réunis à la plage avec leurs moitiés

"La vie maritale se passe très bien. Nous avons pris un an pour que tout le monde [dans la famille, NDLR] s'y fasse et que tout retombe. Et maintenant, nous emménageons ensemble ce mois-ci, avait expliqué l'actrice de 46 ans dans une interview à InStyle, le 6 août dernier. J'adore mon mari. Il est brillant et profondément gentil. J'ai le sentiment aussi que nous sommes véritablement à égalité. Et il me pousse de la meilleure des façons. J'aime vraiment bien être mariée. C'est fun."