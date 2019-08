Gwyneth Paltrow : Après un an de mariage, elle emménage avec Brad Falchuk

Près d'un an après s'être dit oui, Gwyneth Paltrow et son mari Brad Falchuk emménagent finalement ensemble. Dans une nouvelle interview accordée au magazine InStyle, le 6 août 2019, l'actrice américaine s'est confiée sur sa vie de couple épanouie et quelque peu originale.

"La vie maritale se passe très bien. Nous avons pris un an pour que tout le monde [dans la famille, NDLR] s'y fasse et que tout retombe. Et maintenant, nous emménageons ensemble ce mois-ci. J'adore mon mari. Il est brillant et profondément gentil, a affirmé la star de 46 ans, pas avare de compliments à l'égard de son époux producteur et scénariste. J'ai le sentiment qu'il est un véritable égal aussi. Et il me pousse de la meilleure des façons. J'aime vraiment bien être mariée. C'est fun."