Procès de Gwyneth Paltrow : elle le remporte, gagne 1 euro... et devient la cible des internautes

C'est l'une des affaires judiciaires people les plus suivies du moment, après l'affaire Johnny Depp et Amber Heard.Gwyneth Paltrow a dû prêter serment, à son tour, devant la cour américaine.

Accusée d'avoir grièvement blessé Terry Sanderson, optométriste à la retraite, lors de ses vacances au ski, Gwyneth Paltrow s'était vue réclamer la somme de trois millions de dollars par Terry Sanderson. En effet, les avocats du médecin de 76 ans demandaient au tribunal de lui accorder 33 dollars pour chaque heure passée depuis l'accident, et ce jusqu'au décès probable de ce dernier, qu'ils estimaient dans dix ans.

Lors de la première partie du procès ayant eu lieu en 2019, l'avocat de la partie civile avait affirmé que lors de l'accident, l'ex de Brad Pitt s'était levée et avait continué à skier en laissant Terry Sanderson étourdi, allongé dans la neige, grièvement blessé.

Cependant, au cours du procès, les avocats de l'actrice ont accusé, à leur tour, le médecin d'avoir porté plainte "par plaisir" et ont ainsi réclamé la modique somme de un dollar symbolique à Terry Sanderson. En effet, après la première plainte de Terry Sanderson à l'encontre de Gwyneth Paltrow, l'actrice de 50 ans a intenté un contre-procès envers le médecin qu'elle accuse de "profiter de sa notoriété et de son statut de célébrité". Après de nombreux témoignages des proches de Gwyneth Paltrow et de Terry Sanderson, la décision est enfin tombée jeudi 30 mars. Gwyneth Paltrow est blanchie et a bel et bien reçu son dollar symbolique et ne versera pas trois millions de dollars à Terry Sanderson. Après l'annonce du verdict, la star d'Iron Man s'est exprimée. "J'ai le sentiment que laisser passer des allégations mensongères mettait en cause mon intégrité", a-t-elle confié.

Un procès médiatisé, cible de moquerie

Face à l'absurdité du procès, les internautes du monde entier se sont amusés à ridiculiser l'affaire en long, en large et en travers. Que ce soit du côté du partie civile ou de la défense, tout le monde y est passé. De Tiktok à Twitter, Gwyneth Paltrow et Terry Sanderson sont devenus les nouvelles coqueluches des réseaux sociaux.