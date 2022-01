Gwyneth Paltrow et Brad Pitt : l'actrice assume, "j'ai fait n'importe quoi"

Ce lundi 31 janvier, sera diffusé le premier long-métrage des aventures d'Iron Man sur W9 à 21h05 avec Robert Downey Jr et Gwyneth Paltrow au casting. L'occasion pour les fans de revoir sur les écrans la sublime actrice dans le rôle de Pepper Potts, l'assistante du milliardaire. Aujourd'hui mariée au producteur Brad Falchuk, la jolie blonde est sortie avec plusieurs stars au cours de sa carrière, a commencé par Brad Pitt, entre 1994 et 1997.

Après leur rupture qui a été très médiatisée, l'actrice avait déclaré ne pas avoir été assez mature pour faire fonctionner cette relation : "Je suis complètement tombée amoureuse de lui. Il était si beau et si gentil. C'était Brad Pitt, quoi ! J'étais tellement gamine. J'avais 22 ans quand nous nous sommes rencontrés. Il m'a fallu attendre d'avoir 40 ans pour voir les choses en face. Et on ne peut pas prendre ce genre de décision quand on a 22 ans... Je n'étais pas prête et il était trop bien pour moi. Je ne savais pas ce que je faisais."

"Je me suis sentie vraiment responsable, et j'étais l'architecte de mon propre mal-être. J'ai fait n'importe quoi. (...) J'ai tellement de chance d'avoir passé du temps avec Brad, c'est une belle personne ! Surtout quand moi, j'étais si mal", a-t-elle reconnu plus tard en interview avec Diane Sawyer. Enfin, à l'occasion d'une invitation dans Girlboss Radio, podcast créé par Sophia Amorosa, l'actrice avait adressé un message à Brad Pitt : "J'ai fait foirer tellement de relations amoureuses. Je suis une bonne amie, une bonne soeur, une bonne fille et une bonne mère, mais je suis très vulnérable en amour (...) Cela a mis du temps pour que j'apprenne à avoir des relations romantiques. Alors Brad Pitt, si tu m'écoutes, j'ai foiré ça, Brad."