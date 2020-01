Gwyneth Paltrow et Brad Pitt : Toujours de la "rancune" entre les deux ex ?

On l'oublierait presque, mais Brad Pitt n'a pas été que le partenaire d'Angelina Jolie ou de Jennifer Aniston. Dans les année 1990, le comédien a vécu une jolie histoire d'amour avec Gwyneth Paltrow. Si de l'eau a largement coulé sous les ponts depuis, l'héroïne de Shakespeare in Love a accepté de jeter un regard sur son passé romantique dans les colonnes du magazine Harper's Bazaar. Et visiblement, elle n'a pas la dent dure avec ses ex. "L'un d'entre eux est toujours mon meilleur ami, explique-t-elle. Celui avec qui j'étais en couple au lycée, Tony Woods. Et je suis toujours très amicale avec Brad Pitt. Je n'ai pas vraiment de rancune envers lui."

Il faut dire qu'elle a d'autres chats à fouetter. Par exemple, faire en sorte que sa séparation avec Chris Martin n'affecte pas le fruit de leurs amours, Apple (15 ans) et Moses (13 ans). "C'est un engagement à long terme de constamment réinventer les relations que vous entretenez avec vos ex, ce que vous faites forcément quand vous avez eu des enfants ensemble, poursuit la belle actrice. Je pense qu'on a travaillé dur là-dessus au début. Je dirais que ce n'est plus si difficile maintenant. On a appris à communiqué. À s'aimer. On rit. On ne voit que le meilleur de l'autre. C'est vraiment agréable. Ça donne l'impression de ne pas avoir perdu quelque chose." Depuis leur divorce, en 2014, Gwyneth Paltrow a retrouvé l'amour dans les bras du producteur Brad Falchuk, qu'elle a épousé le le 29 septembre 2018.

Ma vie personnelle est un désastre

Brad Pitt n'est qu'un lointain souvenir. Les deux comédiens ont été ensemble pendant trois ans jusqu'à ce qu'ils rompent leurs fiançailles en 1997. Il le dit d'ailleurs lui-même, son parcours sentimental est mouvementé, pas toujours glorieux. "Je suis juste de la chair à canon pour la presse poubelle, s'est-il récemment amusé dans le podcast WTF With Marc Maron. À cause de ma vie personnelle désastreuse, probablement." S'il veut repiocher parmi ses ex, Brad Pitt va devoir y réfléchir à deux fois. Gwyneth Paltrow a largement tourné la page, Angelina Jolie est remontée comme un coucou. À moins qu'un retour de flamme avec Jennifer Aniston ne reste une possibilité...