Brad Pitt révèle que sa vie sentimentale est "un véritable désastre"

Les célébrités vivent-elles mieux que nous les aléas des désillusions et de l'amour ? La réponse est non. Brad Pitt, tout aussi connu pour ses rôles que pour ses divorces, en a d'ailleurs récemment rigolé. Invité à intervenir dans le podcast WTF With Marc Maron, en compagnie de Leonardo DiCaprio, le comédien de 56 ans a expliqué qu'il était systématiquement poursuivi par les paparazzi. "Je suis juste de la chair à canon pour la presse poubelle, s'est-il amusé. À cause de ma vie personnelle désastreuse, probablement." S'il a trouvé un moyen d'échapper aux flashs qui crépitent dans les rues de Los Angeles, il a préféré, évidemment, le conserver secret. "Je veux que cela continue à fonctionner !"

Leonardo DiCaprio, son partenaire dans le film de Quentin Tarantino Once Upon a Time... in Hollywood, a alors confirmé que tout le monde voulait en savoir plus : "Ta vie privée est super excitante. Comme le disait Lil Kim, 'Les paparazzi t'auront, d'une manière ou d'une autre'. C'est devenu ma devise." Il faut dire que Brad Pitt vient de remettre, à son insu, le feu aux poudres. Le soir des Golden Globes, en recevant la récompense du meilleur acteur dans un second rôle pour sa collaboration avec Quentin Tarantino, son discours a provoqué l'hilarité générale, dont celle toute particulière de son ex Jennifer Aniston, qui avait des étoiles plein les yeux.

Brad Pitt et Jennifer Aniston, l'espoir est-il toujours permis ?

"Je vais courir après Jen ! C'est une super amie", annonçait-il sur le tapis rouge, avant de la rejoindre en soirée à l'hôtel Sunset Tower. Mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis leur séparation en 2005. L'héroïne de Friends a connu l'amour, à plusieurs reprises, et roucoulerait actuellement dans les bras du réalisateur Will Speck. Brad Pitt, quant à lui, peine à divorcer avec Angelina Jolie, qui lui reproche de profiter de la vie pendant qu'elle s'occupe des enfants, et entretient des rapports très mitigés avec Maddox, son fils aîné. Avec tant de rebondissements... pas étonnant qu'on ait envie d'en savoir plus.