Procès de Gwyneth Paltrow : "J'ai entendu ma maman crier", ses enfants témoignent

Ils n'avaient que 11 et 6 ans à l'époque mais leurs souvenirs sont toujours intacts. Apple et Moses, aujourd'hui âgés de 18 at 16 ans, ont tous les deux témoigné dans une déposition sous serment lue lors du procès intenté contre leur mère, Gwyneth Paltrow. La dernière fois que l'on avait entendu parler des enfants de Gwyneth Paltrow et Chris Martin, c'était à l'occasion de leur apparition remarquée à la Fashion Week. Aujourd'hui, la famille de stars est à nouveau au coeur de l'actualité pour une affaire judiciaire.

Trois millions de dollars réclamés à Gwyneth Paltrow

La comédienne de 50 ans proche de sa famille et de son ex-mari est cette fois-ci accusée pour des faits bien plus graves que vendre des produits bien-être hors de prix. Gwyneth Paltrow est prise pour cible par Terry Sanderson un optométriste à la retraite qui l'accuse d'être entrée en collision avec lui sur une piste de ski de l'Utah en 2016, le laissant soi-disant avec de "graves séquelles cérébrales". Ce dernier affirme avoir eu "quatre côtes cassées et une blessure cérébrale" et réclame un dédommagement de trois millions de dollars à la star d'Iron man. Lors de la première partie du procès ayant eu lieu en 2019, l'avocat de la partie civile avait affirmé que lors de l'accident, l'ex de Brad Pitt s'était levée retournée et avait skié, laissant Sanderson étourdi, allongé dans la neige, grièvement blessé.

Elle était en état de choc

"J'ai entendu ma maman crier sur un homme. Elle disait quelque chose comme 'Putain. Vous m'êtes rentré dedans'", a expliqué Moses dans sa déposition. Du son côté, sa soeur aînée dit avoir entendu un "impact" et a ajouté : "J'ai remarqué qu'elle était un peu choquée et je lui ai demandé ce qu'il s'était passé, et elle a dit: 'Ce connard m'a foncé dessus. Il m'a foncé dessus pile dans le dos'. Elle était en état de choc. Après ça, elle a décidé de ne plus skier pour le reste de la journée, ce qu'elle ne fait jamais. Elle est toujours sur les pistes. Mais elle a décidé de ne plus skier parce qu'elle était choquée et qu'elle avait un peu mal... Je ne l'ai jamais vue aussi secouée que ça. Elle était visiblement contrariée et elle avait mal. "

Face à l'ampleur de l'affaire, Gwyneth Paltrow a lancé, quelques semaines après la première plainte du médecin, un contre-procès dans lequel elle nie les accusations à son encontre et accuse à son tour le médecin de vouloir profiter de sa notoriété.