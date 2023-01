Gwyneth Paltrow : Sa fille de 18 ans, sosie bluffant d'elle et de son père, une star internationale !

La grande famille de la mode s'agrandit d'année en année. Les rangs déjà bien fournis de ce clan très restreint et haut de gamme se voit complété régulièrement par l'apparition de nombreux enfants de stars sur le devant de la scène, tous pays confondus. Si Deva Cassel, 18 ans, s'installe confortablement dans le milieu, en défilant notamment pour Jacquemus, elle n'est pas la seule à admirer les créations des plus grands artistes du milieu.

Ce mardi 24 janvier, lors du défilé Haute Couture de Chanel organisé dans l'enceinte du Grand Palais, Gwyneth Paltrow a laissé sa fille vaquer à ses occupations. Et pas de doute, la jeune femme, surnommée Apple, est bien la fille de sa mère, ayant hérité de la candeur et de la blondeur de sa célèbre mère. Mais pas que. Fille de Chris Martin, elle a aussi hérité des traits de son papa, leader du groupe britannique Coldplay, faisant de la jeune femme de 18 ans le mélange absolument parfait et troublant de ses deux parents.

Si Apple Martin ne défile pas et n'a pas encore passé de tête sur les tournages après avoir décroché son premier rôle, cela ne l'a pas empêché de poser avec deux comédiennes à l'avenir prometteur sur le front row : Lucy Boynton, star de Bohemian Rhapsody et Sadie Sink, l'une des actrices stars de la série à succès Stranger Things. L'occasion de se faire un réseau et de, qui sait, suivre les pas de ses stars de parents dans les années à venir.

Chris Martin et Gwyneth Paltrow, toujours très proches

Chris Martin et Gwyneth Paltrow font partie de ces rares ex à continuer de bien s'entendre malgré un divorce en 2016. Et ils ne font pas simplement semblant pour le bien de leurs deux enfants, Apple, 18 ans et le Moses, 16 ans. Désormais respectivement recasés (Gwyneth Paltrow est mariée à Brad Falchuk depuis 2018 et Chris Martin roucoule avec l'actrice Dakota Johnson), les anciens amoureux continuent de se côtoyer très régulièrement et avec leurs compagnons qui plus est ! Entre les sorties au resto et les virées à la plage, le quatuor forme un véritable groupe d'amis. Une situation très particulière, on vous l'accorde, mais que l'on préfère constater à un véritable déchirement.