Vincent Cassel ébahi : sa fille Deva sublime reine des podiums à 18 ans, fierté à son maximum

En ce lundi 12 décembre 2022, Vincent Cassel a pris la main de sa belle Tina Kunakey pour l'emmener direction l'aéroport du Bourget en région parisienne. Le couple n'a pas embarqué direction Le Brésil où il a ses habitudes mais a voyagé dans l'univers stylé du créateur Jacquemus. Deux billets pour le bonheur aux portes de Paris et pour le défilé baptisé Le raphia, en rapport direct avec ce matériau désuet mis en lumière et en valeur par le créateur star français. Vincent Cassel a admiré les magnifiques courbes de son épouse mises en valeur dans une mini-robe rose découverte et légère.

Les tops se sont succédés sur le podium, sous une pluie de fine paille. Parmi les mannequins sélectionnés par Jacquemus se trouvait une certaine Deva, qui n'est autre que la fille aînée que Vincent Cassel a eue avec Monica Bellucci. A tout juste 18 ans, la jeune femme a déjà défilé pour les plus grands noms, à l'image de Jenaye, fille de Yannick Noah dernièrement vue dans un défilé Bvlgari. Deva Cassel était habillée d'une jupe fluide noir à gros pois blancs, d'une veste noire façon blazer ouverte sur le devant que seule une boucle dorée venait fermer, d'énormes boucles d'oreilles en forme de fleurs et d'un chapeau XXL en raphia.

Toute élégante, Deva Cassel a assuré le show, faisant la fierté du créateur et surtout de son célèbre papa, au premier rang avec Tina pour applaudir sa fille. Vincent Cassel a même partagé de multiples clichés et vidéos d'elle (voir notre diaporama) en plein boulot, symboles des étoiles dans les yeux qu'il avait de voir une telle évolution de son bébé. Si la maman n'était pas présente, le comédien a largement assuré pour deux.

Deva en bonne voie

La jeune Deva n'en est pas à son coup d'essai en matière de défilé. A peine majeure, la fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel compte déjà de prestigieux noms dans la liste de ses employeurs. Elle est même l'une des égéries de la marque Dolce & Gabbana. Elle a également posé pour de grands magazines, à l'image de Vogue et de Madame Figaro notamment. Avec des parents comme les siens, autant dire que Deva partait avec une sacrée longueur d'avance.