Tina Kunakey : Chute de rein renversante pour Jacquemus, Vincent Cassel séduit face à sa fille Deva

Cet été, Simon Porte Jacquemus a eu un énorme coup de coeur pour une matière qu'il a fait reine de sa collection printemps/été 2023 : le raphia. Qui de mieux que des modèles pour les porter ? Ses amis les stars ! Et parmi elles figure la magnifique Tina Kunakey. La jeune femme de 25 ans est apparue telle une divinité au Bourget, lieu atypique où se déroulait l'événement. Tout de rose vêtue, la femme de Vincent Cassel, sous le regard de son acteur de mari, a fait crépiter les flashs et se décrocher des mâchoires dans une tenue des plus sexy.

La belle brune portait un haut type bandeau en raphia rose pétant, rattaché par des éléments de cuir à une jupe longue taille très basse, laissant entrevoir une chute de rein à faire pâlir toutes les personnes croisées sur son chemin. Si son look, hommage au créateur à l'honneur, a fait grimper la température d'un cran, Tina Kunakey ne devait pas avoir bien chaud. Mais elle a pu compter sur les bras protecteurs et rassurants de son mari Vincent pour réchauffer son petit coeur.