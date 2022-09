Monica Bellucci et Vincent Cassel : Leur fille Deva fête ses 18 ans, images inédites et beaucoup d'émotion

La jeune femme, qui s'entend particulièrement bien avec sa belle-fille Deva, ne devrait pas manquer de lui souhaiter un bon anniversaire publiquement, comme l'a fait l'acteur. Il faut dire que toutes les deux partagent une grande passion, celle de la mode, et leur métier. Monica Bellucci n'a pas encore réagi non plus, mais l'actrice italienne est beaucoup plus discrète sur les réseaux sociaux.

Cependant, Deva a reçu un autre message qui a dû lui faire plaisir : sa grand-mère paternelle, Sabine, s'est montrée très touchante. "Bon anniversaire à ma magnifique petite-fille Deva, 18 ans aujourd'hui", a-t-elle écrit, émue. "Que s'est-il passé ? Le temps passe beaucoup trop vite. Tu es maintenant cette magnifique jeune fille que j'aime tant", a-t-elle conclu, signant "Nonna", soit "grand-mère" en italien.