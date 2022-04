Tina Kunakey sexy en sequins aux côtés de Deva Cassel, une belle-mère au top pour son anniversaire

Née le 5 avril 1997 à Toulouse, Tina Kunakey a fêté ses 25 ans le 9 avril 2022. Entourée de ses amis, la jolie brune a célébré son anniversaire avec sa belle-fille Deva (née en 2004, fruit de l'amour entre Monica Bellucci et Vincent Cassel). Sur un cliché dévoilé dans la story Instagram de son frère Zakari, les deux femmes (qui ont sept ans d'écart) posent l'une à côté de l'autre. Habillée dans une robe verte à sequins très sexy, Tina Kunakey pose à côté de Deva, sublime avec un top et un jean noirs.

Très proches, Tina Kunakey et Deva Cassel passent régulièrement du temps ensemble. Le 8 mars dernier, elles avaient d'ailleurs été aperçues ensemble lors d'un dîner organisé en marge de la Fashion Week à Paris. Les deux femmes s'étaient alors enlacées tendrement sur un film partagé sur Instagram. "Cutest Neighboors" pouvait-on lire en légende de cette courte vidéo.

Mariée à Vincent Cassel depuis le 24 août 2017 lors d'une cérémonie à Bidart, dans les Pyrénées-Atlantiques, Tina Kunakey est devenue maman d'une petite fille prénommée Amazonie en 2019. Le couple avait officialisé leur amour en 2015 après avoir sérieusement réfléchi à leur avenir ensemble, sachant que trente-et-un ans les séparent. "Quand j'ai croisé Tina à Biarritz, elle n'était âgée que de 18 ans. Je ne savais pas quel âge elle avait quand je l'ai rencontrée. Mais tu ne choisis pas de qui tu tombes amoureux. Le lendemain, quand elle me l'a dit, j'ai été un peu surpris mais j'ai pensé, eh bien, cela se passe comme ça", avait-il révélé à Journal de France, quelques mois après avoir dit "oui" au mannequin.

Auparavant, l'acteur fétiche du film La Haine a été marié à Monica Bellucci de 1999 à 2013. Ensemble, ils ont eu deux filles : Deva et Léonie, nées respectivement en 2004 et 2007. "Mes trois filles, Deva, Léonie et Amazonie ont pour modèles des mères 'fortes', des femmes qui ne se laissent pas faire, qui sont indépendantes et actives. (...) Je sais que ce sont des femmes qui ne se considéreront jamais moins bien que les hommes. C'est très générationnel", avait-il également confié à propos de ses filles aux journalistes de Madame Figaro le 4 février 2021.