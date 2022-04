Vincent Cassel fou de Tina Kunakey : mots enflammés et photo d'amour pour les 25 ans de sa femme

Vincent Cassel ne manque jamais une occasion de déclarer sa flamme à sa moitié, le mannequin Tina Kunakey. Cette fois, c'est à l'occasion de l'anniversaire de la jeune femme que l'acteur culte de La haine a rendu hommage à sa chère et tendre.

On les avait quittés lors la Saint-Valentin, la fête des amoureux que les deux tourtereaux ne pouvaient pas manquer tant ils affichent régulièrement leur passion et leur complicité sur les réseaux sociaux. Cette fois c'est pour les 25 ans de sa jeune épouse que le comédien a pris la parole sur Instagram et lui a adressé de tendres mots. "Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma dame, ma mie, ma vie, ma queen, ma partner in crime, mon amour, ma femme, Tina. Eu te amo jusqu'aux étoiles et la lune" a écrit Vincent Cassel en légende d'une photo présentant le couple de dos sur une plage paradisiaque entre mer et cocotiers. Ces quelques mots en portugais ne doivent rien au hasard puisque le couple vit une partie de l'année au Brésil, leur havre de paix loin de la France.