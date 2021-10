Vincent Cassel, son coup de foudre pour Tina Kunakey qui avait 18 ans : "J'ai été surpris par son âge"

Marié depuis 2018 à Tina Kunakey, Vincent Cassel est toujours resté très discret sur sa rencontre avec la jolie brune de 31 ans sa cadette. Les amoureux se seraient croisés pour la première fois dans la ville de Biarritz en 2015 et auraient eu immédiatement le coup de foudre l'un pour l'autre.

Interviewé par le magazine Journal de France, l'acteur de 54 ans a confié qu'il ignorait totalement l'âge de sa dulcinée au moment de leur rencontre. Alors qu'il s'approchait de la cinquantaine, le mannequin était tout juste âgé de 18 ans. "Je ne savais pas quel âge elle avait quand je l'ai rencontrée. Mais tu ne choisis pas de qui tu tombes amoureux..." La star du film Mesrine : L'ennemi public numéro un a révélé que Tina lui avait révélé son âge le lendemain de leur rencontre.

Une révélation qui avait un peu étonné le comédien qui était persuadée qu'elle était plus âgée. "Le lendemain, quand elle me l'a dit, j'ai été un peu surpris mais j'ai pensé : "Eh bien, cela se passe comme ça !" Sûr de ses sentiments, le papa de Deva et Léonie ( (17 et 11 ans, fruits de son amour avec Monica Bellucci) a souhaité rapidement "rassurer" la belle-famille de Tina Kunakey sur ses intentions et a proposé de se présenter officiellement à son père. "Et tout de suite après, j'ai pensé "Mais qu'est-ce que c'est que cette idée ?" Je l'avais à peine rencontrée. À l'époque, je ne savais pas pourquoi je faisais ça, quoique j'étais persuadé que ce n'était pas une bonne idée, mais je le faisais quand même..."

De son côté, Tina Kunakey avait simplement déclaré à Madame Figaro que sa rencontre avec Vincent avait été "magique". Devenue maman d'une petite fille prénommée Amazonie (née en 2019), le mannequin s'entendrait également à merveille avec l'ex-femme de Vincent Cassel, Monica Bellucci, comme l'a confié un proche du couple au magazine Voici : "Tout va bien entre elles, elles s'apprécient même beaucoup. Et du côté des enfants, les grandes filles s'occupent de la petite, c'est très joyeux !"