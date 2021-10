Tina Kunakey : Chaperonne stylée pour son petit frère à la Fashion Week

Il n'y a que la Fashion Week qui peut donner envie à Tina Kunakey de quitter le Brésil ! La globe-trotteuse mariée à Vincent Cassel est rentrée à Paris pour la semaine de la mode. Elle a assisté à un nouveau défilé jeudi soir et y a chaperonné son petit frère, Zakari.

La Paris Fashion Week édition prêt-à-porter printemps-été 2022 a commencé lundi 27 septembre. Elle s'est poursuivie jeudi 30 avec de nouveaux défilés au programme. Tina et Zakari Kunakey ont assisté à celui d'Isabel Marant, qui s'est déroulé au Palais-Royal, dans le 1er arrondissement.

Confortablement assis au premier rang, grande soeur et petit frère ont suivi avec attention les passages des mannequins, parmi lesquels figuraient plusieurs amis. Comme eux, l'infatigable Léna Situations (de son vrai nom Léna Mahfouf), Mademoiselle Agnès, le top model Alessandra Ambrosio, l'influenceuse brésilienne et ex-petite amie du footballeur Neymar Jr, Bruna Marquezine, ainsi que Niels Schneider ont répondu favorablement à l'invitation d'Isabel Marant. L'acteur et compagnon de Virginie Efira s'est rendu seul au défilé de la créatrice française.

Pour l'occasion, Niels Schneider avait adopté un look décontracté. C'est vêtu d'un polo rayé et d'un jean qu'il a découvert la collection printemps-été 2022 d'Isabel Marant, mariant coucher de soleil, ciel dégradé, couleurs estivales et vêtements de plage. L'été dernier, il s'était brillamment distingué sur le tapis rouge du 74e Festival de Cannes, enfilant un élégant costume Christian Dior pour assister à la projection du film Benedetta, dont Virginie Efira est l'héroïne.

La Fashion Week parisienne prendra fin ce mardi 5 octobre 2021. D'autres défilés et soirées prestigieuses rythmeront la suite et fin de cette folle semaine.