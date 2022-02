Vincent Cassel et Tina Kunakey : Câlins et fous rires pour la Saint-Valentin

L'amour n'a pas d'âge, et Vincent Cassel et Tina Kunakey le savent. Leurs 31 ans d'écart - l'acteur a 55 ans, le mannequin en a 24 - n'ont pas été un frein à leur histoire, bien au contraire. Sept ans après leur coup de foudre, les amoureux sont toujours sur son petit nuage. Saint-Valentin oblige, Vincent Cassel a adressé un clin d'oeil à sa chérie sur Instagram en publiant plusieurs clichés d'eux au summum du bonheur. Qu'ils soient en plein câlin ou fou rire, les commentaires des internautes sont unanimes à leur sujet : Vincent Cassel et Tina Kunakey respirent l'amour et ça fait plaisir à voir.

Leur belle histoire a débuté par un coup de foudre inattendu dans le Sud-Ouest en 2015. Vincent Cassel était à l'époque plutôt surpris par l'âge de sa douce, tout juste majeure au moment de leur rencontre : "Quand j'ai croisé Tina à Biarritz, elle n'était âgée que de 18 ans. Je ne savais pas quel âge elle avait quand je l'ai rencontrée. Mais tu ne choisis pas de qui tu tombes amoureux. Le lendemain, quand elle me l'a dit, j'ai été un peu surpris mais j'ai pensé, eh bien, cela se passe comme ça", déclarait-il au Journal de France.

En gentleman, l'acteur de Mon Roi a voulu briser la glace tout de suite : "Dès le lendemain, j'ai demandé à rencontrer son père, afin de la rassurer. Et tout de suite après, j'ai pensé : 'Mais qu'est-ce que c'est que cette idée ?'. Je l'avais à peine rencontrée. À l'époque, je ne savais pas pourquoi je faisais ça, quoique j'étais persuadé que ce n'était pas une bonne idée mais je le faisais quand même..." Cette fameuse idée, Vincent Cassel a bien fait de la suivre.