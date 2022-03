Vincent Cassel : Sa femme Tina Kunakey et sa fille Deva affichent leur complicité, comme rarement !

Tina Kunakey et Vincent Cassel forment l'un des power couples les plus en vue dans le monde de la mode. L'acteur et le mannequin ont d'ailleurs été les égéries de la marque The Kooples, réputée pour mettre les amoureux en avant. L'officialisation de leur histoire en 2015 aurait pu faire des vagues, surtout du côté des filles que Vincent a eues avec Monica Bellucci. Rien de tout cela n'est finalement arrivé !

Deva, l'aînée de Vincent Cassel, de sept ans de moins que sa belle-mère, s'entend à merveille avec cette dernière. Pour preuve, les deux jeunes femmes, évoluant toutes les deux dans le monde de la mode, se sont retrouvées mardi 8 mars, lors d'un dîner organisé en marge de la Fashion Week à Paris. Sur Instagram, Tina Kunakey et Deva Cassel se sont affichées plus complices que jamais face à l'objectif (voir diaporama). En est-il de même avec Léonie (11 ans), la petite soeur de Deva ? Difficile à dire.

C'est en 2015 que Vincent Cassel et Tina Kunakey ont dévoilé leur histoire au grand jour après avoir sérieusement réfléchi à leur avenir ensemble, sachant que trente-et-un ans les séparent : "Quand j'ai croisé Tina à Biarritz, elle n'était âgée que de 18 ans. Je ne savais pas quel âge elle avait quand je l'ai rencontrée. Mais tu ne choisis pas de qui tu tombes amoureux. Le lendemain, quand elle me l'a dit, j'ai été un peu surpris mais j'ai pensé, eh bien, cela se passe comme ça". L'acteur a d'ailleurs bien fait les choses puisqu'il s'est directement présenté au père de Tina Kunakey pour avoir son accord et débuter sereinement une romance avec sa fille.

Sept ans plus tard, les sentiments sont toujours là et encore plus forts. Après un mariage dans le Sud-Ouest, terre de leur rencontre, à l'été 2018, Vincent Cassel et Tina Kunakey sont devenus parents d'une petite fille prénommée Amazonie. Là où certains couples sont mis à rude épreuve avec l'arrivée d'un enfant, les amoureux semblent encore plus soudés qu'avant. Tina Kunakey a réussi à se faire une place dans la vie déjà bien remplie de son chéri et l'entourage valide. Que demander de plus ?