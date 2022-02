Deva Cassel : Son touchant hommage à ses parents Vincent Cassel et Monica Bellucci

Deva est la fille aînée de Monica Bellucci et Vincent Cassel. Née le 12 septembre 2004, la jeune fille a deux petites soeurs, Leonie (11 ans) et Amazonie (3 ans en avril), née de l'union de son papa avec Tina Kunakey. L'acteur et son ex-épouse Monica Bellucci s'étaient mariés le 2 août 1999 et se sont séparés en 2013.

Concernant Deva et le mannequinat, Monica Bellucci était persuadée qu'elle serait éphémère. "Elle a voulu tenter cette expérience qu'on lui a proposée. Je pense qu'elle a voulu se prouver à elle-même qu'elle pouvait entrer dans le monde du travail, qu'elle avait la capacité à évoluer avec des adultes et qu'elle était apte à gérer tout cela. Et en même temps, voilà... Je pense qu'elle a l'envie de continuer sa scolarité, avec toutes les difficultés et la beauté qu'il y a à être une adolescente", confiait-elle au Monde en février 2020.

Deux ans plus tard, Deva Cassel enchaîne les parutions presse, participe à ses premiers défilés et remplit son portfolio.