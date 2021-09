Vincent Cassel dévoile un rare cliché de sa fille Deva, qui fête ses 17 ans : "Je t'aime plus que tout"

Top model au visage angélique, la jolie brune marche sur les pas de sa mère et a défilé en août dernier à Venise pour la marque Dolce & Gabbana, dont elle est l'égérie depuis ses 14 ans. "Elle a voulu tenter cette expérience qu'on lui a proposée. Je pense qu'elle a voulu se prouver à elle-même qu'elle pouvait entrer dans le monde du travail, qu'elle avait la capacité à évoluer avec des adultes et qu'elle était apte à gérer tout cela. Et en même temps, voilà... Je pense qu'elle a l'envie de continuer sa scolarité, avec toutes les difficultés et la beauté qu'il y a à être une adolescente", a confié Monica Bellucci au journal Le Monde en février 2020.

Une jeune femme à l'avenir prometteur qui peut compter sur le soutien indéfectible de son papa et de sa maman, toujours complices malgré leur séparation en 2013 (ils étaient mariés depuis 1999) mais aussi de son petit-ami, Luca Salandra.

Pour rappel, Vincent Cassel est papa de trois filles : Deva et Léonie, âgées de 17 et 11 ans, fruits de son amour avec Monica Bellucci et d'Amazonie, 2 ans née de son union avec Tina Kunakey.

Côté professionnel, Vincent Cassel apparaîtra dans le nouveau film sur Astérix et Obélix réalisé par Guillaume Canet, dont la sortie est prévue pour 2022.