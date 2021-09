Deva Cassel amoureuse : baisers et romance en Italie avec le beau Luca

12 photos

La fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel file le parfait amour avec un certain Luca. Ce dernier a partagé de belles photos sur Instagram et Deva Cassel a l'air très amoureuse de son bel italien.

On dit souvent que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre et pour Deva Cassel, l'expression est toute trouvée ! La jeune fille de 16 ans a hérité de la beauté de sa mère, la magnifique Monica Bellucci et elle a déjà débuté une florissante carrière de mannequin. Son père, Vincent Cassel, a d'ailleurs déjà partagé toute la fierté qu'il a pour sa fille. Avec des parents aussi talentueux, elle n'est pas surprenant que Deva soit aussi populaire à son âge, puisqu'elle est déjà suivie par 481 000 personnes sur Instagram. Tout va pour le mieux donc pour la belle brune, puisqu'au delà de sa précoce carrière professionnelle, elle vit également une belle histoire d'amour depuis plus d'un an. En couple avec un beau mannequin franco-italien prénommé Luca Salandra, les deux amoureux filent le parfait amour. Pour preuve, le beau gosse aux cheveux longs a posté une belle série de photos où l'on peut voir tout l'amour qu'ils se portent. Sur les clichés on peut les voir dans leur chambre d'hôtel s'enlacer, à l'arrière d'un véhicule et en train de s'embrasser lors d'une soirée mondaine. "Ma Devinha", a simplement écrit le jeune homme pour commenter la publication. On voit bien à travers ses trois clichés tout l'amour que se portent les deux jeunes tourtereaux et la réponse de Deva ne s'est d'ailleurs pas faite attendre. Utilisant son compte personnel, elle a répondu à son beau Luca : "Mon amour que j'aime à la folie". La tante de Deva, Cécile Cassel, alias Hollysiz, a également commenté la publication de Deva en s'exclamant "Oh dio" en y ajoutant un coeur rouge.

Un très beau message d'amour de la part de Luca, totalement in love de Deva !