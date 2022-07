Deva Cassel : La fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel passe un été caliente avec son boyfriend

À 17 ans, Deva Cassel déchaîne déjà les passions. La fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel sait de qui tenir, ayant hérité du charisme et de la beauté de ses illustres parents. Non contente de cet ADN chargé en glamour et sex-appeal, la jeune femme a également pris de leur talent. Du haut de son 1m78, elle démarre déjà une jolie carrière sur les podiums, et faisait le 9 juillet dernier la fierté de sa maman en défilant pour Dolce & Gabbana, dont elle est l'égérie parfums. Et désormais, elle vit aussi sa vie de son côté, aux côtés de son compagnon.

C'est avec son petit ami Luca Salandra, lui aussi mannequin, que la fille de Vincent Cassel et Monica Bellucci a décidé de passer ses vacances d'été. Sur Instagram, c'est lui qui a ainsi partagé ce lundi 18 juillet 2022, quelques photos. En maillot de bain, Deva Cassel prend la pose collée serrée à ce dernier pour un cliché tendre et amoureux. Parties de Uno, sieste langoureuse, le couple ne se refuse rien pour cet été caliente. Et en commentaire, sa célèbre tante, Cécile Cassel ne manque pas de s'extasier devant leur joli duo. "Deva en vacances", a écrit Luca Salandra en légende en italien. Cela fait déjà deux ans que Deva Cassel partage sa vie avec Luca Salandra. Et de son côté, la fille des célèbres acteurs entend bien préserver cette love story en ne publiant rien sur les réseaux sociaux.

Ses projets à New York, avec Luca

La jeune femme est autonome depuis son plus jeune âge, elle qui prenait déjà l'avion seule à 14 ans pour parcourir le monde, allant voir son meilleur ami en Lituanie. Elle parle quatre langues au total, le français, l'italien, l'anglais et le portugais, et a grandi entre Paris, Rome et Rio. Dans cette ville brésilienne, elle retrouve son père, qui vit sa vie avec sa compagne Tina Kunakey, dont elle est très proche. Et Deva Cassel doit retrouver avec plaisir sa dernière petite soeur, Amazonie, fruit des amours de son père et du mannequin.