Monica Bellucci ultra-fière : sa fille Deva Cassel, star du défilé Dolce & Gabbana à seulement 17 ans

A seulement 17 ans, la fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel a débarqué sur le catwalk, la crinière toute bouclée, dans une magnifique robe corset blanche et transparente, surmontée de broderies, de tulle, d'organza, de macramé, de sequins, de cristaux et de perles. La robe laissait d'ailleurs entrevoir les sous-vêtements noirs que les habilleuses avaient laissés sous sa tenue. Un passage dont sa mère, aux premières loges, n'a pas manqué une seule seconde.

Fière que sa fille puisse représenter une telle maison dans la mode, Monica Bellucci, comme sa fille, a partagé dans sa story les images du défilé. Il faut dire que si cette proposition était sans doute une surprise pour Deva Cassel, cette dernière incarne le visage des parfums Dolce & Gabbana depuis maintenant deux ans. Les créateurs lui faisaient donc suffisamment confiance pour la laisser porter l'une de leur création de la collection automne-hiver 2023. Et pour ce qui est des conseils dans le métier, Deva Cassel peut non seulement compter sur sa célèbre maman mais aussi sur sa belle-mère, Tina Kunakey avec qui Deva a noué des liens particuliers.

Tina Kunakey évolue depuis plusieurs années dans la mode. Elle multiplie les campagnes de publicité pour de grandes marques. Elle formait d'ailleurs avec Vincent Cassel l'un des couples immortalisés par la marque The Kooples l'année dernière. Un point commun qui a grandement rapproché deux des femmes de la vie de l'acteur, que seulement 7 ans séparent...