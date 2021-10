Monica Bellucci et Vincent Cassel : Leur fille Deva est belle à tomber sur de nouvelles photos

Présente au somptueux défilé Dior organisé aux jardins des Tuileries en septembre dernier, la belle brune est déjà un mannequin phare chez Dolce & Gabbana dont elle est l'égérie depuis ses 14 ans. Une carrière toute tracée pour cette jeune femme qui rêve depuis l'enfance de podiums et de shootings.

"Elle a voulu tenter cette expérience qu'on lui a proposée. Je pense qu'elle a voulu se prouver à elle-même qu'elle pouvait entrer dans le monde du travail, qu'elle avait la capacité à évoluer avec des adultes et qu'elle était apte à gérer tout cela, avait confié Monica Bellucci au journal Le Monde en février 2020. Et en même temps, voilà... Je pense qu'elle a l'envie de continuer sa scolarité, avec toutes les difficultés et la beauté qu'il y a à être une adolescente."

Également très proche de son papa, celui-ci lui a adressé une tendre déclaration d'amour le 12 septembre dernier à l'occasion de son anniversaire. "Il y a 17 ans, tu as changé ma vie pour toujours. Je t'aime plus que tout ma chérie, joyeux anniversaire", lui avait-il écrit avec fierté et tendresse.