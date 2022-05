Monica Bellucci : Mère "soûlante" avec ses filles ados ? Elle se confie sur ses doutes

Comment gérer deux adolescentes en plein questionnement lorsqu'on est soi-même une icône du cinéma et de la mode ? C'est la question que se pose Monica Bellucci ces derniers temps ! Maman poule de deux adolescentes, Deva et Léonie, dont le père est son ex-mari Vincent Cassel, l'actrice essaye de trouver un juste milieu entre sa culture italienne et sa propre expérience, comme elle l'a confié au magazine Madame Figaro.

"Le fait de me voir heureuse, épanouie et passionnée dans mon métier leur donne aussi de la force. Mais bien sûr je trimballe aussi avec moi la culture italienne où l'enfant est roi, avec les bons et les mauvais côtés. Je suis très protectrice. Bien manger, bien dormir... ce qu'elles trouvent parfois un peu saoulant. D'ailleurs, à la maison, on parle en français mais on se dispute en italien !" a-t-elle expliqué avec humour, consciente que les deux jeunes filles, aujourd'hui âgées de 17 et 12 ans ont besoin d'espace pour grandir.

Il faut dire qu'avec de tels parents, Deva et Léonie ont une certaine pression ! Nées de l'union entre Vincent Cassel et Monica Bellucci (qui s'est terminée en 2013), les adolescentes ont cependant toujours été très protégées par leurs parents. Une façon, pour leur célèbre maman, de les laisser se construire en paix, même si elle les sent bien marcher dans ses traces.

"Aujourd'hui, je ne sais pas quel chemin suivront Deva et Léonie, mais je sens bien qu'elles ont déjà une indéniable sensibilité artistique", a-t-elle continué, alors que sa fille aînée commence à se faire un nom dans le mannequinat. Une carrière précoce qui a tendance à l'inquiéter, mais qu'elle laisse se dérouler sans s'imposer, en gardant un oeil sur sa fille.