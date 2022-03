Vincent Cassel et Monica Bellucci si fiers : leur fille Deva, toujours plus belle, est LE mannequin à suivre

La jeune et jolie Deva Cassel poursuit sa carrière de mannequin florissante ! La fille aînée de Monica Bellucci et Vincent Cassel se retrouve aujourd'hui en couverture du magazine Madame Figaro, pour son édition du 11 mars 2022. Elle pose ainsi pour une série photo haute en couleur, à l'occasion de sa nouvelle collaboration avec Dior. Après avoir été égérie parfum Dolce & Gabbana ces dernières années, la jolie brune de 17 ans est aujourd'hui la nouvelle ambassadrice mode de la maison parisienne !

Deva Cassel fait ainsi honneur, à tour de rôle, à ses origines italiennes et françaises : "Même si je vis à la française, je me sens quand même très italienne. Pardon, papa !", commente-t-elle auprès du magazine. Tout en poursuivant sa scolarité, "une de (ses) priorités", celle qui est actuellement en classe de terminale espère bien vivre un jour du mannequinat. "Comme ma mère, j'ai commencé très jeune, à 15 ans. Ce qui ne devait être qu'une expérience évolue peu à peu, je l'espère, en un métier."

Pour sûr, passer son temps à voyager pour des shootings ne devrait pas lui poser de problème, elle qui a grandi entre la France, l'Italie et le Brésil (où son père vit une grande partie de l'année). "J'ai appris à m'adapter. Ce n'est pas toujours facile, mais cela m'aide beaucoup aujourd'hui et me permet de jongler entre mes différentes activités. On m'a toujours dit que j'étais créative, explique la grande soeur de Léonie (11 ans). Si c'est le cas, je le fois à ces pérégrinations incessantes qui vous obligent à sortir de votre zone de confort, à ne pas avoir peur et à savoir choisir."