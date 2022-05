Diaporama : Monica Bellucci : Mère "soûlante" avec ses filles ados ? Elle se confie sur ses doutes

5 / 20

Tom Volf, récompensé dans la catégorie Best Director, Monica Bellucci, récompensée dans la catégorie Best Artist, et Stella Almondo, la jeune pianiste monégasque, récompensée l'an dernier, dans la catégorie Best Music Talent, durant la 2ème édition du Maria Callas Monaco Gala Awards à la salle Empire de l'Hôtel de Paris à Monaco, le 5 mai 2022.