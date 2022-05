Deva Cassel en couple : un grand projet avec son chéri va l'éloigner de ses parents !

17 ans à peine et déjà le monde à ses pieds. Majeure dans quelques mois, Deva Cassel est récemment devenue la plus jeune ambassadrice de la prestigieuse maison Cartier. Et une chose est sûre : ce contrat est loin d'être le dernier. La fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel, du haut de son 1m78, voit déjà une jolie carrière se dérouler devant elle. Dans un futur pas si lointain, elle parcourra sans doute le monde pour des raisons professionnelles... et c'est tant mieux, parce qu'elle a très tôt attrapé le "virus du voyage".

A l'âge de 14 ans, Deva Cassel voyait déjà du paysage puisqu'elle prenait l'avion seule pour rendre visite à son meilleur ami, en Lituanie. Elle parle quatre langues au total, le français, l'italien, l'anglais et le portugais, et elle a grandi entre Paris, Rome et Rio - la ville de coeur de son papa, qui a d'ailleurs baptisé sa petite dernière Amazonie. Aucune hésitation à ce propos : la jeune femme est une citoyenne du monde. Et c'est pourquoi elle a déjà de grands projets en tête, dont celui de quitter le nid douillet qu'elle occupe près de ses parents. A la rentrée des classes, en septembre 2022, elle suivra donc son petit-ami qui part faire ses études en Amérique, dans la ville de New York.

Une année pour faire le point

Si elle a décidé de s'envoler loin de tous ses repères, c'est par amour... mais aussi un peu pour elle. Ces quelques mois devraient constituer une "une année de césure". "Pour faire le point et décider de ce que je veux vraiment", explique-t-elle dans les colonnes du magazine Vanity Fair. En attendant de traverser les frontières, Deva Cassel a provisoirement posé ses valises à Paris pour passer les différentes épreuves du baccalauréat. Une fois le diplôme en poche, elle pourra finalement voir plus clairement quelles seront les prochaines étapes. La rumeur veut qu'après le mannequinat, elle songe à suivre les traces de son père Vincent Cassel et de sa mère Monica Bellucci. Affaire à suivre...

Retrouvez l'interview de Deva Cassel dans le magazine Vanity Fair de juin 2022.