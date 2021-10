Monica Bellucci divorcée de Vincent Cassel : elle a choisi de le quitter et révèle pourquoi

Le 26 août 2013, Monica Bellucci et Vincent Cassel annonçaient leur divorce après plus de dix-huit ans d'amour. Suite à leur coup de foudre en 1995 sur le tournage du film L'Appartement, le couple s'était marié en 1999 et avait accueilli deux filles : Deva et Léonie (nées respectivement en 2004 et 2010). Pourtant, l'actrice avait souhaité mettre un terme à son mariage avec Vincent, qui habitait alors une grande partie de l'année loin d'elle au Brésil. "C'est moi qui ai pris la décision. Mais quand on quitte quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime plus. Cela veut dire que ce n'est plus possible de continuer" confiait-elle à Madame Figaro, tout en révélant qu'elle avait "énormément souffert" de cette rupture.

Quelques mois après leur séparation, elle expliquait au magazine Chi : "Oui, Vincent et moi nous séparons. Nos vies respectives nous ont éloignés l'un de l'autre (...) Mais il y aura toujours de l'amour entre nous. Même si nos routes se séparent, Vincent et moi serons toujours là l'un pour l'autre." Couple à la vie comme à l'écran (ils ont joué dans près de 18 films ensemble), les deux acteurs se sont toujours soutenus et sont restés soudés, même après leur rupture.

Bien loin des époux qui se déchirent lors de leur divorce, Monica Bellucci et Vincent Cassel se sont quittés avec respect et bienveillance. "Nous avons pris la décision [de nous séparer] ensemble. Nous nous sommes toujours aimés dans le respect, avec de vrais sentiments, et l'on se sépare de la même façon. Il ne s'agit aucunement d'un divorce de guerre, avec des dessous qu'il faudrait dévoiler" avait expliqué la comédienne de 57 ans dans la version italienne de Vanity Fair, L'amour ne disparaît pas, il se transforme. Énormément de choses peuvent changer, mais notre famille, elle, restera toujours intacte. (...) Nous étions tous les deux responsables de la vitalité de notre couple, nous sommes tout autant responsables de sa fin.

Suite à ce divorce, Vincent Cassel a épousé Tina Kunakey en 2018. Un an plus tard, Tina a donné naissance à une petite fille prénommée Amazonie. De son côté, Monica Bellucci a vécu une idylle avec Nicolas Lefebvre avant d'annoncer leur rupture en juillet 2019.