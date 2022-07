Monica Bellucci à l'origine de sa rupture avec Vincent Cassel : elle en a malgré tout "beaucoup souffert"

Au premier plan dans la comédie sentimentale Des gens qui s'embrassent, diffusée ce mardi 26 juillet 2022 sur NRJ12, Monica Bellucci, de par ses talents, notamment en séduction, n'a jamais eu à forcer pour faire chavirer le coeur des hommes. Parmi les "piégés" : un certain Vincent Cassel.

Suite à leur coup de foudre en 1995 sur le tournage du film L'Appartement, le couple s'était marié en 1999 avant d'accueillir deux filles : Deva et Léonie (nées respectivement en 2004 et 2010). Mais en 2013, leur idylle prend fin. Ils officialisent leur rupture après dix-sept ans de vie commune et quatorze ans de mariage. "Oui, Vincent et moi nous nous séparons. Nos vies respectives nous ont éloignés l'un de l'autre (...) Mais il y aura toujours de l'amour entre nous. Même si nos routes se séparent, Vincent et moi serons toujours là l'un pour l'autre", expliquait l'actrice à l'époque pour le magazine Chi.

"L'amour ne disparaît pas"

"Nous nous sommes toujours aimés dans le respect, avec de vrais sentiments, et l'on se sépare de la même façon. Il ne s'agit aucunement d'un divorce de guerre, avec des dessous qu'il faudrait dévoiler. L'amour ne disparaît pas, il se transforme. Énormément de choses peuvent changer, mais notre famille, elle, restera toujours intacte. (...) Nous étions tous les deux responsables de la vitalité de notre couple, nous sommes tout autant responsables de sa fin", avait-elle déclaré pour la version italienne de Vanity Fair.

Quelques années plus tard, en 2019 plus précisément, l'actrice italienne révélait, dans les colonnes de Madame Figaro, être à l'origine de cette séparation. "C'est moi qui ai pris la décision. Mais quand on quitte quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime plus. Cela veut dire que ce n'est plus possible de continuer", confiait-elle, en rajoutant qu'elle avait "énormément souffert" de cette rupture.

Quoi qu'il en soit, cette belle histoire, que ce soit dans la vraie vie ou à l'écran, appartient désormais au passé puisqu'ils ont, chacun de leur côté, tourné la page. L'acteur de La Haine a rencontré, depuis, la top model Tina Kunakey - qu'il a épousée en 2018 et avec qui il a eu une fille nommée Amazonie - tandis que Monica Bellucci a vécu une idylle avec Nicolas Lefebvre avant d'annoncer leur rupture en juillet 2019.