Vincent Cassel, sa rencontre avec Tina Kunakey qui avait 18 ans : "Je ne savais pas son âge... son père était en panique"

Vincent Cassel est l'un des acteurs du film Hors normes (2019) réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano et diffusé ce soir sur TF1. Vincent Cassel y incarne Bruno Haroche aux côtés de Reda Kateb (Malik), Hélène Vincent (Hélène), Alban Ivanov (Menahem) et Christian Benedetti (Albert).

Voilà maintenant sept ans que Vincent Cassel vit le parfait amour avec le mannequin Tina Kunakey, de 30 ans sa cadette. La jeune femme, qui est devenue maman d'une fille Amazonie en 2019, n'avait que 18 ans lorsqu'elle a rencontré l'ex de Monica Bellucci en 2015. Ce dernier était d'ailleurs le premier surpris. "Vous ne pouvez pas choisir de qui vous tombez amoureux. Je ne savais pas quel âge elle avait quand je l'ai rencontrée. Le lendemain, quand elle me l'a dit, j'étais un peu surpris mais j'ai pensé que ça devait être comme cela (...) Le lendemain de notre rencontre, quand j'ai découvert son âge et que son père était en panique, parce qu'elle n'était pas rentrée à temps, je lui ai dit : 'Laisse-moi rencontrer ton père au déjeuner'. Et immédiatement après, j'ai pensé : 'Qu'est-ce qui m'a pris ? Je viens à peine de la rencontrer'. Je ne savais pas pourquoi je le faisais, en fait j'étais convaincu que ce n'était pas une bonne idée, mais je le faisais quand même", a confessé Vincent Cassel dans les pages de la version italienne de Vanity Fair en 2018.

Au bout d'un moment, j'ai réalisé que ma vie était vide

Vincent Cassel, qui était séparé de la belle Monica Bellucci depuis 2013, a retrouvé l'âme soeur en la personne de Tina à laquelle il s'est marié à Bidart (Pyrénées-Atlantiques) le 24 août 2018. L'acteur de 55 ans ne pensait pas retrouver un amour aussi passionnel. "J'ai pensé : j'ai été marié, j'ai eu deux petites filles, j'ai fait ce que je devais faire. Je suis désormais célibataire, avait-il décrit à Vanity Fair. C'est amour mais au bout d'un moment, j'ai réalisé que ma vie était vide. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un, mais c'est arrivé. Et cette femme est beaucoup plus jeune que je ne l'aurais imaginé." Avec leur couple et leur longévité, Vincent Cassel et Tina Kunakey prouvent que l'amour n'a pas d'âge !