Tina Kunakey avec Vincent Cassel à la Mostra de Venise : ultra-moulée en robe python, elle ose les talons XXL

Venus pour assister à la première du film Netflix Athéna - réalisé par Romain Gavras avec les acteurs Dali Benssalah, Sami Slimane et Anthony Bajon - le couple s'est montré plus amoureux que jamais et n'a d'ailleurs pas hésité à s'échanger de longs regards très tendres sur le tapis rouge. Pour rappel, la dernière apparition de la jeune femme remonte au mariage de Simon Porte Jacquemus et Marco Maestri à la mairie de Charleval, dans les Bouches-du-Rhône le 31 août 2022.

Diffusé dans l'historique Palazzo del Cinema, sur le Lungomare Marconi, le film Athéna est un long-métrage traitant un drame de famille. Le pitch ? "Trois frères se retrouvent au coeur du conflit acharné qui embrase la cité Athena après la mort tragique de leur benjamin. Quelques heures après la mort tragique de leur plus jeune frère dans des circonstances inexpliquées, trois frères et soeurs voient leur vie basculer dans le chaos".