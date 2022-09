Tina Kunakey dans une robe complètement transparente... elle ose la tenue blanche au mariage de Jacquemus !

Voilà qui n'est pas sans rappeler le film La guerre des mariées, de 2009, avec Kate Hudson et Anne Hathaway ! Les deux comédiennes n'étaient pas présentes le jour du mariage... mais ce sont bien les seules. Simon Porte Jacquemus et Marco Maestri n'avaient pas invité que la famille et les proches pour leur jour J à eux. Ont notamment été repérés dans la foule le rappeur Damso et son épouse Didi Stone, la chanteuse Dua Lipa, la créatrice de mode Jeanne Damas ou encore le top model argentin Mica Argañaraz. Quant à Tina Kunakey, elle s'était rendue jusqu'à la mairie de Charleval au bras de Victor Santiago, sans son mari Vincent Cassel... ni même sans son alliance au doigt. Espérons qu'un mariage n'en éclipse pas un autre...