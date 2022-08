Mariage de Simon Porte Jacquemus : qui est Didi Stone, la chérie de Damso, qui fait tant parler ?

"J'suis tombé love". Damso (de son vrai nom William Kalubi Mwamba) tombait éperdument amoureux dans son clip 911 issu de l'album QALF. On connait désormais le visage de l'heureuse. Le 27 août 2022, le rappeur a dévoilé l'identité de sa compagne au cours du mariage du créateur Jacquemus et de Marco Maestri. Il s'agit de Didi Stone, mannequin et égérie chouchou de Jean-Paul Gaultier. Sublime dans une robe drapée blanche, la jeune femme est apparue rayonnante mais surtout très tendre avec son chéri, qu'elle tenait affectueusement par la main. Elle a clairement volé la vedette aux nombreux invités, tant elle a fait parler sur Twitter.