Damso papa avec des regrets : "Ça me fait chi*r de me dire : 'Je vais voir mon fils vite fait'"

Invité dans le podcast de Tony Parker ce mardi 29 mars, le rappeur Damso s'est confié sur sa vie privée et notamment sa relation avec son très jeune fils Lior.

Décomplexés, les deux hommes se sont d'abord lancés des vannes. "C'est marrant parce que toi, je te détestais ! De fou, parce que tu battais toutes mes équipes ! Je me disais : 'Mais p*tain, ils font chi*r les Spurs !" a balancé le Belge au Français star de NBA. Celui qui a frôlé la mort a 8 ans a ensuite poursuivi: "C'est en grandissant que j'ai commencé à t'apprécier fortement, reprend le rappeur. Parce que j'ai réalisé que tu venais de France. Avant, avec ton nom, je pensais que tu étais américain. Je me disais : 'Ils font chi*r avec Tim Duncan, vous saoulez.'"



Face à l'ex d'Eva Longoria, Damso a pu évoquer son fils, Lior né en 2017. Une paternité pas toujours simple à assumer pour l'interprète de Macarena qui regrette de ne pas le voir plus souvent, même s'il concède apprécier pleinement ces instants. "Ce n'est pas facile. Moi j'aime les moments de qualité. Tu ne peux pas en avoir tout le temps. Ça me fait chi*r de me dire : 'Je vais voir mon fils vite fait'. Non, j'ai envie de le voir..." Alors qu'il aimerait passer plus de temps avec lui, le chanteur n'oublie pas que l'école est indispensable pour son bon développement. "Tu as envie de l'emmener avec toi mais, en même temps, tu trouves que ce n'est pas forcément un bon environnement pour lui et tu as envie qu'il aille à l'école" a-t-il déclaré dans le podcast intitulé "Du basket au rap : être père et apprendre en permanence."

Aujourd'hui, on ne sait pas où en est le Belge côté coeur. Aux dernières nouvelles, il avait évoqué, chez nos confrères de Libération, une femme qui avait bouleversé sa vie. "Avant, je ne m'aimais pas forcément, j'avais pas tout ce qu'il fallait pour pouvoir m'aimer. J'ai plus de patience avec l'autre, peut-être parce que je suis tombé sur quelqu'un d'exceptionnel et que c'est cool" confiait-il en septembre 2020.