Mariage de Simon Porte Jacquemus : Tina Kunakey dans une somptueuse robe, mais sans Vincent Cassel (et sans alliance)

Le 27 août 2022, Simon Porte Jacquemus et Marco Maestri se sont mariés à la mairie de Charleval, dans les Bouches-du-Rhône. Un peu plus d'un an après leurs fiançailles, le couple a scellé son amour au cours d'une cérémonie grandiose dans le sud de la France. Habillé dans un élégant costume bleu avec cravate assortie ainsi qu'une pochette blanche, le créateur Haute-Couture originaire de Salon-de-Provence a été accompagné par sa grand-mère Liline jusqu'à la mairie.

De son côté, Marco Maestri portait un total look blanc avec un costume deux pièces et une chemise blanche à col classique. Il était accompagné de sa mère Cathy. Les amoureux ont été unis par le maire de Carleval, Yves Wigt, et n'ont pu s'empêcher de s'embrasser et de s'enlacer de longues minutes une fois leurs voeux échangés. Un mariage très émouvant pour les mariés et leurs invités de marque.