Tina Kunakey sublime sirène en bikini, ses photos de vacances impressionnent

Par Caroline Perrin Journaliste Obélix de la presse people, elle est tombée dedans quand elle était petite et n’a jamais vraiment quitté la marmite. Son passe-temps favori ? Éplucher les réseaux sociaux des stars pour dénicher des indices sur des ruptures ou des nouveaux couples encore tenus secrets.

À chacune de ses apparitions, Tina Kunakey met tout le monde d'accord. Du haut de ses 25 ans, la femme de Vincent Cassel s'est vite hissée sur le podium des meilleurs mannequins de sa génération. Et quand on voit la silhouette de sirène qu'elle affiche pendant ses vacances, on comprend mieux pourquoi.

Après un emploi du temps bien chargé pour pouvoir assister aux nombreux défilés de la Fashion Week qui se déroulait à Paris du 4 au 7 juillet dernier, Tina Kunakey a mis les voiles pour oublier l'effervescence de la capitale pendant quelques jours. La femme de Vincent Cassel a mis les voiles direction le Sud-Ouest, endroit même où le 24 août 2018, elle plongeait dans le bain de l'amour avec l'acteur de La Haine. A l'aube de leur quatrième anniversaire de mariage, c'est seule, du moins entourée de quelques amis, que Tina Kunakey a décidé de profiter de ce début de mois de juillet et elle a fait rêver ses nombreux abonnés. Sur son compte Instagram, la maman d'Amazonie a posté plusieurs clichés d'elle en bikini blanc, les cheveux attachés en tresse africaine, nageant dans l'immensité de l'océan Atlantique. Entre deux battements de jambes et plongeon sous la surface, Tina Kunakey a joué les sirènes en affichant sa silhouette absolument parfaite ! Impossible pour les internautes de rester de marbre face à un tel spectacle. Entre les émojis flamme et bombe, certains se sont même autorisés un brin de poésie à faire pâlir d'envie Charles Baudelaire : "Si tu étais une prison, je voudrais être condamné à perpétuité." Charmant.

Tina Kunakey ne laisse jamais personne indifférent. Même son look d'adolescente fièrement affiché lors du défilé Jean-Paul Gaultier avait fait sensation. Sa plus sublime tenue restera sans doute la magnifique robe bustier sur-mesure signée Vera Wang qu'elle portait pour son mariage avec Vincent Cassel dans la ville de Bidart. La première d'une longue liste de tenues qui ont fait d'elle la reine des festivités, forcément. Il n'aura fallu que quelques minutes à Vincent Cassel pour tomber amoureux de celle qui fait désormais son bonheur. S'il avait dans un premier temps tenté de lutter contre la différence d'âge (31 ans) qu'il a avec Tina Kunakey, l'acteur de 55 ans a fini par se laisser emporter : "Quand j'ai croisé Tina à Biarritz, elle n'était âgée que de 18 ans. Je ne savais pas quel âge elle avait quand je l'ai rencontrée. Mais tu ne choisis pas de qui tu tombes amoureux. Le lendemain, quand elle me l'a dit, j'ai été un peu surpris mais j'ai pensé, eh bien, cela se passe comme ça." Désireux de faire les choses bien, Vincent Cassel a quand même demandé l'accord à beau-papa. Difficile de dire non à un amour Hors normes...