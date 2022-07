Kim Kardashian, poitrine généreuse, et sa fille North, 9 ans, piercing au nez au défilé Jean Paul Gaultier

Kim Kardashian a pris l'avion direction Paris pour assister aux défilés de la Fashion Week Haute Couture. Impossible pour elle de manquer le défilé Jean Paul Gaultier attendu ce mercredi 6 juillet, d'autant plus quand elle a su qu'Olivier Rousteing, l'un de ses plus proches amis et directeur artistique de la maison Balmain, signait la nouvelle collection Haute Couture. Entouré de sa mère Kris Jenner et de sa plus grande fille North, 9 ans, Kim Kardashian a créé l'émeute lors de son arrivée et il y avait de quoi.

La compagne de Pete Davidson a débarqué dans une robe très moulante sombre aux rayures claires et fines dont le buste ressemblait inévitablement à la marque de fabrique - les seins coniques - de Jean-Paul Gaultier. North portait quant à elle une tenue bien plus sobre : en chemise blanche, gilet sans manche, cravate et jupe, la petite fille avait le look d'une écolière, la sagesse en moins.

Grosses boots en cuir noir aux pieds, North a débarqué avec les mêmes lunettes de soleil que sa maman et surtout, un énorme piercing au nez (faux, bien entendu) relié par des chaînes argentées aux branches de ses lunettes, dissimulées sous de grosses tresses. Un duo qui aurait presque fait passer Kris Jenner inaperçue. La momager la plus connue du monde avait opté pour un col roulé marinière blanc et bleu qu'elle portait sous un costume ample et noire, aux épaulettes légèrement pointues.

La trio Kardashian venait donc saluer le talent du couturier et de leur ami Olivier Rousteing, dont la tâche ne s'est pas avérée facile : "On ne peut pas avoir un défilé Jean Paul Gaultier sans avoir l'homme et la femme. Il s'est battu pour le genre, pour les genres. Je ne pouvais pas faire un défilé cliché" a-t-il déclaré à l'AFP. Etant donné que les hommes ont ouvert le bal en combinaisons moulantes et chaussures compensées comme le rapporte BFM TV, la mission est bel et bien réussie.